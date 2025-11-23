Мерц не верит, что "мирный план" удастся согласовать до дедлайна Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц в воскресенье заявил, что скептически оценивает возможность достижения соглашения по американскому "мирному плану" для завершения войны России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Во время общения с журналистами после саммита "Группы двадцати" в Южно-Африканской Республике Мерц сказал, что не верит в договоренность по "мирному плану" США в ближайшее время.

"Пока я все еще не уверен, что в четверг мы будем иметь политическое решение, учитывая взаимные разногласия, но мы должны подождать", – сказал он.

Канцлер Германии имел в виду дедлайн 27 ноября, к которому, по словам Трампа, Украина должна согласиться на "мирный план".

Мерц также сказал, что Германия начала новую инициативу по загадочному пункту, о котором, возможно, удастся договориться в четверг между США и Россией.

Больше канцлер не захотел раскрывать, отметив, что "не хочет детализировать" этот вопрос.

Напомним, президент США Дональд Трамп 22 ноября заявил, что его нынешний мирный план для Украины не является окончательным предложением.

