Зеленський повідомив про перші результати переговорів щодо "мирного плану" у Женеві

Президент Володимир Зеленський за підсумками перших переговорів у Женеві сказав, що пропозиції "мирного плану" США можуть враховувати "критично важливі" позиції України.

Як пише "Європейська правда", про це він написав на X.

Зеленський сказав, що українська делегація вже надала звіти про результати перших зустрічей і розмов у Женеві щодо мирних пропозицій США.

"Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України", – додав він.

Глава держави сказав, що українська сторона працює, аби всі елементи "мирного плану" були "дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують наші люди – врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні".

Українська сторона раніше повідомила про початок переговорів у Женеві та зустріч із представниками Великої Британії, Німеччини та Франції щодо "мирного плану".

Також анонсувалась зустріч американських та українських представників щодо "мирного плану".

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.