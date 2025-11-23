Зеленский сообщил о первых результатах переговоров по "мирному плану" в Женеве

Президент Владимир Зеленский по итогам первых переговоров в Женеве сказал, что предложения "мирного плана" США могут учитывать "критически важные" позиции Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал на X.

Зеленский сказал, что украинская делегация уже предоставила отчеты о результатах первых встреч и бесед в Женеве по мирным предложениям США.

"Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины", – добавил он.

Глава государства сказал, что украинская сторона работает, чтобы все элементы "мирного плана" были "действительно эффективными для достижения главной цели, на которую рассчитывают наши люди – наконец положить конец кровопролитию и войне".

Украинская сторона ранее сообщила о начале переговоров в Женеве и встрече с представителями Великобритании, Германии и Франции по "мирному плану".

Также была анонсирована встреча американских и украинских представителей по "мирному плану".

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.