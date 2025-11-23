Axios: у США кажуть про "продуктивні" переговори з Україною щодо "мирного плану"

На переговорах у Женеві щодо "мирного плану" представники України та США досягли певного прогресу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Axios із посиланням на американського посадовця.

За словами джерела Axios, делегація США, до якої входить державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф, міністр Сухопутник військ Ден Дрісколл і зять та радник Трампа Джаред Кушнер, проводить зустрічі з українською стороною в Женеві.

Дрісколл також зустрівся з українською делегацією в суботу ввечері, повідомив американський посадовець, назвавши переговори "позитивними та конструктивними".

Те саме джерело Axios сказало, що переговори в Женеві у неділю були "продуктивними і навіть вирішальними в деяких питаннях". Він додав, що подальші переговори будуть присвячені погодженню угоди.

Українська сторона раніше повідомила про початок переговорів у Женеві та зустріч із представниками Великої Британії, Німеччини та Франції щодо "мирного плану".

Президент Володимир Зеленський за підсумками перших переговорів у Женеві сказав, що пропозиції "мирного плану" США можуть враховувати "критично важливі" позиції України.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.