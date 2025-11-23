Axios: в США говорят о "продуктивных" переговорах с Украиной по "мирному плану"

На переговорах в Женеве по "мирному плану" представители Украины и США достигли определенного прогресса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Axios со ссылкой на американского чиновника.

По словам источника Axios, делегация США, в которую входят государственный секретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Виткофф, министр Сухопутных войск Дэн Дрисколл и зять и советник Трампа Джаред Кушнер, проводит встречи с украинской стороной в Женеве.

Дрисколл также встретился с украинской делегацией в субботу вечером, сообщил американский чиновник, назвав переговоры "позитивными и конструктивными".

Тот же источник Axios сказал, что переговоры в Женеве в воскресенье были "продуктивными и даже решающими в некоторых вопросах". Он добавил, что дальнейшие переговоры будут посвящены согласованию соглашения.

Украинская сторона ранее сообщила о начале переговоров в Женеве и встрече с представителями Великобритании, Германии и Франции по "мирному плану".

Президент Владимир Зеленский по итогам первых переговоров в Женеве сказал, что предложения "мирного плана" США могут учитывать "критически важные" позиции Украины.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.