FT: в Європі побоюються, що Трамп припинить будь-яку підтримку України

В Європі існують побоювання, що президент США Дональд Трамп може припинити американську підтримку України, розчарувавшись у провалі своїх зусиль щодо врегулювання розв’язаної РФ війни.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Білий дім посилив тиск на Україну та її союзників, щоб змусити їх укласти угоду з Москвою, що викликало занепокоєння в європейських столицях і Вашингтоні, що Трамп погоджується з вимогами Росії.

У неділю Трамп у соціальних мережах розкритикував європейських і українських лідерів за те, що вони не досягли прогресу в припиненні війни.

З моменту представлення 28-пунктного плану США президенту Зеленському минулого тижня європейські союзники Києва закликали до "додаткової роботи" над пропозицією.

Один європейський посадовець висловив побоювання, що Трамп може припинити підтримку України через розчарування, залишивши Зеленського і його країну в небезпечному становищі.

"Це сценарій, до якого ми, очевидно, готуємося", – сказав він.

Водночас європейські дипломати очікують на подальші зустрічі між Францією, Німеччиною та Великою Британією протягом наступного тижня. Серед інших можливих учасників – лідери Польщі, Фінляндії та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Ми намагаємося придумати щось, що можна було б запропонувати як контрпропозицію", – сказав європейський дипломат.

Повідомляли, що за підсумками переговорів у Женеві, що проходили 23 листопада, Україна і США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру, в якому, зокрема йтиметься про повагу до суверенітету України.

Крім того, Велика Британія, Німеччина та Франція підготували контрпропозиції до проєкту американського "мирного плану" з 28 пунктів, покликані зробити їх більш вигідними для України.

Контрпропозиція, розроблена, за даними Reuters, Британією, Францією та Німеччиною, базується на "мирному плані" США, але коректує деякі пункти, в окремих випадках – пропонує вилучити їх.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.