FT: в Европе опасаются, что Трамп прекратит любую поддержку Украины

В Европе существуют опасения, что президент США Дональд Трамп может прекратить американскую поддержку Украины, разочаровавшись в провале своих усилий по урегулированию развязанной РФ войны.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Белый дом усилил давление на Украину и ее союзников, чтобы заставить их заключить соглашение с Москвой, что вызвало беспокойство в европейских столицах и Вашингтоне, что Трамп соглашается с требованиями России.

В воскресенье Трамп в социальных сетях раскритиковал европейских и украинских лидеров за то, что они не достигли прогресса в прекращении войны.

С момента представления 28-пунктного плана США президенту Зеленскому на прошлой неделе европейские союзники Киева призвали к "дополнительной работе" над предложением.

Один европейский чиновник выразил опасения, что Трамп может прекратить поддержку Украины из-за разочарования, оставив Зеленского и его страну в опасном положении.

"Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся", – сказал он.

В то же время европейские дипломаты ожидают дальнейших встреч между Францией, Германией и Великобританией в течение следующей недели. Среди других возможных участников – лидеры Польши, Финляндии и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Мы пытаемся придумать что-то, что можно было бы предложить в качестве контрпредложения", – сказал европейский дипломат.

По итогам переговоров в Женеве, проходивших 23 ноября, Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мире, в котором, в частности, будет говориться об уважении суверенитета Украины.

Кроме того, Великобритания, Германия и Франция подготовили контрпредложения к проекту американского "мирного плана" из 28 пунктов, призванные сделать их более выгодными для Украины.

Контрпредложение, разработанное, по данным Reuters, Великобританией, Францией и Германией, базируется на "мирном плане" США, но корректирует некоторые пункты, в отдельных случаях – предлагает исключить их.

