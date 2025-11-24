У Литві допускають, що поспішили з відкриттям кордону з Білоруссю

Старша радниця президента Литви Аста Скайсгіріте заявила, що не слід було поспішати з рішенням про відкриття кордону з Білоруссю.

Заяву литовської посадовиці наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Скайсгіріте пролунав на тлі нових інцидентів із метеозондами, які, зокрема, порушили роботу аеропорту Вільнюса.

Перш ніж відновлювати роботу прикордонних пунктів пропуску, необхідно було вимагати від Мінська припинити запуск метеозондів у Вільнюс і випустити фури, переконана радниця литовського президента.

"Можливо, не варто було поспішати з відкриттям цього кордону і більше обумовити його відкриття. Чітко обумовивши, що, якщо хочете відкритий кордон – треба виконати як мінімум дві умови: на території Литви не повинно бути куль і повинні бути випущені наші фури. Наскільки я розумію, цього зроблено не було, тому Білорусь продовжує робити те, що хоче", – заявила Скайсгіріте.

Вона також додала, що переговори із Білоруссю щодо ситуації, що склалась, потрібні, однак важливий не формат перемовин, а їхній зміст.

Скайсгіріте наголосила, що Литва повинна висловити Білорусі чіткі вимоги.

Литва в останні тижні потерпає від нашестя метеозондів, які запускають із території Білорусі. У звʼязку з цим уряд вирішив закрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Проте в середу, 19 листопада, литовський уряд вирішив відкрити їх раніше, ніж планувалося. Операції на контрольно-пропускних пунктах "Медінінкай" і "Шальчінінкай" відновилися опівночі в четвер.

Ввечері у четвер, 20 листопада, повітряні кулі з Білорусі змусили аеропорт Вільнюса припинити роботу на понад годину, що вплинуло на 10 рейсів і понад 1100 пасажирів. Серед затриманих рейсів був і рейс міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса і європейського комісара Андрюса Кубілюса.