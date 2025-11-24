В Литве допускают, что поспешили с открытием границы с Беларусью

Старший советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что не следовало спешить с решением об открытии границы с Беларусью.

Заявление литовской чиновницы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Скайсгирите прозвучал на фоне новых инцидентов с метеозондами, которые, в частности, нарушили работу аэропорта Вильнюса.

Прежде чем восстанавливать работу пограничных пунктов пропуска, необходимо было требовать от Минска прекратить запуск метеозондов в Вильнюс и выпустить фуры, убеждена советник литовского президента.

"Возможно, не стоило спешить с открытием этой границы... И четко оговорить, что, если хотите открытую границу – надо выполнить как минимум два условия: на территории Литвы не должно быть воздушных шаров и должны быть выпущены наши фуры. Насколько я понимаю, этого сделано не было, поэтому Беларусь продолжает делать, что хочет", – заявила Скайсгирите.

Она также добавила, что переговоры с Беларусью по сложившейся ситуации нужны, однако важен не формат переговоров, а их содержание.

Скайсгирите отметила, что Литва должна выразить Беларуси четкие требования.

Литва в последние недели страдает от нашествия метеозондов, которые запускают с территории Беларуси. В связи с этим правительство решило закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью.

Однако в среду, 19 ноября, литовское правительство решило открыть их раньше, чем планировалось. Операции на контрольно-пропускных пунктах "Медининкай" и "Шальчининкай" возобновились в полночь в четверг.

Вечером в четверг, 20 ноября, воздушные шары из Беларуси заставили аэропорт Вильнюса прекратить работу более чем на час, что повлияло на 10 рейсов и более 1100 пассажиров. Среди задержанных был и рейс министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса и европейского комиссара Андрюса Кубилюса.