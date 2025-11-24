Китай хочет укрепить связи с Германией

Китай выступил с предложением по укреплению связей с Германией.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Премьер-министр Китая Ли Цян пообщался в кулуарах саммита G20 с немецким канцлером Фридрихом Мерцем. Встреча состоялась в воскресенье, 23 ноября.

"Китай и Германия являются важными экономическими и торговыми партнерами", – отметил он.

Поэтому Ли заявил, что правительства стран должны сотрудничать для усиления диалога.

"Наши два правительства должны сотрудничать, чтобы усилить диалог и коммуникацию для надлежащего решения проблем", – сказал он.

После этого, как отмечается, он предложил Мерцу более тесное сотрудничество в ряде стратегических отраслей.

Берлин и Пекин стремятся перевернуть страницу напряженных отношений. Торговое напряжение усилилось в последние месяцы после того, как Китай ужесточил контроль за экспортом, а министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отложил запланированный визит в страну из-за проблем с графиком.

В то же время после этого министр финансов Германии Ларс Клингбайль посетил Китай, где призвал Пекин приложить больше усилий для прекращения войны между Россией и Украиной.

Также Клингбайль заявлял, что в торговле с Китаем должны быть "справедливые условия конкуренции".

После встреч в Китае немецкий министр заявил, что получил от Китая заверения о сохранении поставок редкоземельных ископаемых.