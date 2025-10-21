Байден закінчив курс променевої терапії для лікування раку

Експрезидент США Джо Байден завершив курс променевої терапії, який проходив для лікування агресивної форми раку простати.

Як повідомляє The Hill, пише "Європейська правда", про це повідомила речниця Байдена.

46-й президент США у понеділок завершив курс променевої терапії для лікування раку і почувається добре, зазначила речниця. Курс тривав кілька тижнів.

Вона не стала коментувати щодо прогнозів лікарів, чи знадобиться Байдену ще один курс лікування.

Раніше повідомляли, що Байден проходить променеву та гормональну терапію.

Минулого місяця 82-річний Байден також пройшов лікування раку шкіри.

Нагадаємо, у травні 82-річний Джо Байден оголосив, що йому діагностували агресивну форму раку простати, що дав метастази у кістки. Відтоді він мало з’являється на публіці. Речник експрезидента спростував звинувачення у приховуванні захворювання Байдена.

Джо Байден, як відомо, планував вдруге позмагатися за посаду з Дональдом Трампом на виборах 2024 року, але після провальних дебатів, де він виглядав надто втомленим, під тиском оточення поступився роллю кандидата на користь своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.