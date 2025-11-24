Бывший премьер Британии заявил, что лечился от рака

Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон сообщил, что лечился от рака простаты.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Камерон обратился к семейному врачу для проведения теста на простатоспецифический антиген (PSA), который обнаруживает белки, связанные с раком простаты, после того как его жена настояла на том, чтобы он записался на прием.

Результаты теста показали, что его показатели были тревожно высокими. После повторной биопсии ему сообщили, что у него рак.

"Ты всегда боишься услышать эти слова. И когда они буквально исходят изо рта врача, ты думаешь: "О, нет, он это скажет. Он это скажет. О Боже, он это сказал". Затем наступает время следующего решения. Проходить лечение? Или наблюдать и ждать?" – поделился Камерон.

Он отметил, что его старший брат Александр умер от рака поджелудочной железы в том же возрасте, в котором он сейчас.

"Я решился довольно быстро. Я хотел двигаться вперед, и именно это я и сделал", – сказал он.

Бывший премьер-министр решил пройти фокальную терапию – лечение, во время которого с помощью игл подаются электрические импульсы для уничтожения раковых клеток.

Ему сделали МРТ после лечения примерно в то время, когда США атаковали атомную электростанцию в Иране.

"Это было в ту самую неделю, когда Дональд Трамп говорил об оценке ущерба от бомбы. Я получил свою собственную оценку ущерба от бомбы", – пошутил он.

Экс-премьер отметил, что поддерживает призыв благотворительной организации Prostate Cancer Research по внедрению скрининга для мужчин с высоким риском заболевания.

"Я не особо люблю обсуждать свои личные интимные проблемы со здоровьем, но чувствую, что должен это сделать. Давайте будем честными. Мужчины не очень хорошо умеют говорить о своем здоровье. Мы склонны откладывать дела на потом", – добавил Камерон.

Сейчас он полностью выздоровел. Бывший лидер консерваторов даже присоединился к олимпийскому чемпиону по велоспорту сэру Крису Хою, бывшему ведущему Sky News Дермоту Мурнагану и другому бывшему премьер-министру Риши Сунаку в кампании за улучшение диагностики и лечения.

Как отмечается, ежегодно в Британии от рака простаты умирают примерно 12 тысяч мужчин, что делает его самым распространенным видом рака среди мужчин в стране.

В рамках продолжающегося исследования изучается, как медицинские работники могут использовать тесты на PSA вместе с другими методами диагностики для улучшения скрининга.

Напомним, в мае 82-летний экс-президент США Джо Байден объявил, что ему диагностировали агрессивную форму рака простаты, давшего метастазы в кости.

После этого он проходил лучевую и гормональную терапию. В сентябре Байдену также провели хирургическую процедуру по удалению рака кожи.

В конце октября экс-президент США завершил курс лучевой терапии, который проходил для лечения рака простаты.

Джо Байден, как известно, планировал во второй раз побороться за пост с Дональдом Трампом на выборах 2024 года, но после провальных дебатов, где он выглядел слишком уставшим, под давлением окружения уступил роль кандидата своему вице-президенту Камале Харрис.