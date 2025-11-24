У Польщі сталася смертельна аварія за участю двох вантажівок і двох фургонів

У понеділок, 24 листопада, на трасі поблизу польського села Хойни, у напрямку Вроцлава, сталася смертельна аварія за участю двох вантажівок і двох фургонів.

Про це повідомив речник Лодзького воєводського командира Державної пожежної служби бригадир Єнджей Павлак, пише RMF24, передає "Європейська правда".

За попередніми даними, один із фургонів був розірваний ударом настільки сильно, що четверо чоловіків, які перебували всередині, загинули на місці.

Фото: RMF24

Рятувальники намагалися провести серцево-легеневу реанімацію, однак їхні зусилля не дали результату.

Водій іншого транспортного засобу отримав травми та скаржився на сильний біль у спині – його вертольотом доправили до лікарні.

Інші автомобілі, що потрапили в ДТП, зазнали менших пошкоджень. Причини трагедії встановлює поліція.

Фото: RMF24

Генеральна дирекція національних доріг і автомагістралей (GDDKiA) повідомила, що рух у напрямку Вроцлава повністю заблокований, так само як і з’їзд на Злочев. Дорожні служби організовують об’їзд.

Нещодавно у польській столиці Варшаві зіткнулися два трамваї та міський автобус, внаслідок чого 16 людей постраждали, рух транспорту був значно ускладнений.

Також писали, що у центрі Стокгольма двоповерховий автобус в’їхав в зупинку громадського транспорту, де стояли пасажири, внаслідок інциденту є тяжко травмовані та загиблі.