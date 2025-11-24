В Польше произошла смертельная авария с участием двух грузовиков и двух фургонов

В понедельник, 24 ноября, на трассе вблизи польского села Хойны, в направлении Вроцлава, произошла смертельная авария с участием двух грузовиков и двух фургонов.

Об этом сообщил представитель Лодзинского воеводского командира Государственной пожарной службы бригадир Енджей Павлак, пишет RMF24, передает "Европейская правда".

По предварительным данным, один из фургонов был разорван ударом настолько сильно, что четверо мужчин, находившихся внутри, погибли на месте.

Фото: RMF24

Спасатели пытались провести сердечно-легочную реанимацию, однако их усилия не дали результата.

Водитель другого транспортного средства получил травмы и жаловался на сильную боль в спине – его на вертолете доставили в больницу.

Другие автомобили, попавшие в ДТП, получили меньшие повреждения. Причины трагедии устанавливает полиция.

Фото: RMF24

Генеральная дирекция национальных дорог и автомагистралей (GDDKiA) сообщила, что движение в направлении Вроцлава полностью заблокировано, так же как и съезд на Злочев. Дорожные службы организуют объезд.

Недавно в польской столице Варшаве столкнулись два трамвая и городской автобус, в результате чего 16 человек пострадали, движение транспорта было значительно затруднено.

Также писали, что в центре Стокгольма двухэтажный автобус въехал в остановку общественного транспорта, где стояли пассажиры, в результате инцидента есть тяжело травмированные и погибшие.