Інвестори з Німеччини в Угорщині стали оптимістичнішими після перемоги Мадяра

Опитування Німецько-угорської торгово-промислової палати свідчить, що настрої німецьких інвесторів в Угорщині покращилися після виборів, на яких здобув перемогу майбутній прем'єр-міністр Петер Мадяр.

Дані опитування публікує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як показало опитування, опубліковане в четвер, 7 травня, 42% інвесторів очікують поліпшення економічних перспектив в Угорщині, порівняно з лише 7% в опитуванні, проведеному до виборів.

"Вся країна дивиться в майбутнє з великим оптимізмом і позитивним ентузіазмом. Цей позитивний настрій допомагає нам подолати майбутні виклики", – сказав голова палати Роберт Кесте.

Опитування також свідчить: чверть з 260 опитаних компаній заявили, що результати виборів збільшили їхню готовність інвестувати в Угорщину, що є значним зрушенням порівняно з результатами рік тому, які свідчили про різке падіння інвестиційних планів на тлі економічної невизначеності.

Кесте зазначив, що пріоритетні напрямки для німецьких інвесторів, такі як збільшення інвестицій в освіту, підтримка малого бізнесу, боротьба з корупцією та перехід на євро, збігаються з пріоритетами, визначеними Мадяром.

Як писали, Мадяр обіцяє не допустити повторення історії Віктора Орбана, що перебував на посаді прем’єр-міністра чотири терміни поспіль. Зокрема, він пообіцяв обмежити кількість термінів прем'єра на посаді і змінити конституцію.

Також він пообіцяв, що Угорщина знову буде надійним партнером у ЄС і НАТО, та анонсував налагодження відносин з країнами "Вишеградської четвірки".

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Від "Дружби" до Орбана: як відбувається зміна влади в Угорщині та чого варто чекати Україні