Походження дронів, які влетіли на територію Латвії, досі невідоме

Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня заявила, що походження дронів, які влетіли на територію країни з боку РФ 7 травня, досі невідоме.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

У четвер, 7 травня, відбулося засідання уряду з питань кризового управління у зв'язку з інцидентами за участю безпілотних літальних апаратів у Резекне.

"Ми маємо пам’ятати, що це наслідок жорстокої війни Росії в Україні. Ми маємо бути готовими до того, що такі інциденти повторяться. Ми підтримували Україну і будемо це робити й надалі, але агресором є Росія", – сказала Сіліня.

Вона підкреслила, що наразі неможливо сказати, хто керував дронами – відповідальні служби ще з’ясовують це.

"Ця ситуація загартувала нас як суспільство", – визнала Сіліня. На її думку, місцеві органи влади досить швидко відреагували на цю ситуацію, і хороша новина полягає в тому, що запасам нафти Латвії не було завдано шкоди.

На засіданні також обговорювали необхідність розробки рекомендацій, наприклад, щодо навчальних закладів, щоб місцеві органи влади мали більшу свободу дій у таких ситуаціях.

Голова Державної поліції Армандс Рук повідомив журналістам, що порушено кримінальні провадження за злочини проти держави. Походження дронів також буде встановлено під час розслідування.

Посадовці закликали мешканців не піддаватися фейковим новинам, що поширюються в соціальних мережах, а стежити за офіційними веб-сайтами та акаунтами державних установ у соціальних мережах.

Як відомо, 7 травня Латвія повідомила про невідомі дрони, які порушили її повітряний простір з боку Росії.

Згодом стало відомо, що чотири нафтові резервуари, в яких не було нафтопродуктів, були пошкоджені внаслідок інциденту з дронами.

Також Держполіція Латвії виявила поширення фейкової інформації про те, що нібито український безпілотник минулої ночі впав на пасажирський поїзд.