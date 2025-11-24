Литва просить захисту у ЄС після нової навали метеозондів

Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що поінформує своїх колег по ЄС про чергову гібридну атаку Білорусі з використанням метеозондів і затримання литовських вантажівок.

Заяву Будріса наводить пресслужба МЗС Литви, інформує "Європейська правда".

У понеділок, 24 листопада, Будріс бере участь у засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ, присвяченому питанням торгівлі.

У контексті білоруських провокацій він наголосив, що ЄС має захищати країни-члени від зловмисних дій.

"Європейський Союз, його держава-член зазнає економічного тиску. ЄС має захищати своїх членів, їхні підприємства, власність цих підприємств. Спосіб це зробити – ввести більше санкцій проти економіки Білорусі, торгівлі та представників режиму", – зазначив міністр.

Як відомо, 24 листопада у Литві заявили про "найнапруженішу" ніч через масований наліт повітряних куль із Білорусі.

Повідомляли, що внаслідок інциденту вкотре закривався Вільнюський аеропорт, а деякі метеозонди фіксували у сусідній Латвії.

Литва в останні тижні потерпає від нашестя метеозондів, які запускають із території Білорусі. У звʼязку з цим уряд Литви вирішив закрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Проте в середу, 19 листопада, литовський уряд вирішив відкрити їх раніше, ніж планувалося. Операції на контрольно-пропускних пунктах "Медінінкай" і "Шальчінінкай" відновилися опівночі в четвер.

При цьому в Литві визнали, що могли поспішити з відкриттям кордону.