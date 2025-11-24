Литва просит защиты у ЕС после нового нашествия метеозондов

Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что проинформирует своих коллег по ЕС об очередной гибридной атаке Беларуси с использованием метеозондов и задержании литовских грузовиков.

Заявление Будриса приводит пресс-служба МИД Литвы, информирует "Европейская правда".

В понедельник, 24 ноября, Будрис участвует в заседании Совета ЕС по иностранным делам, посвященном вопросам торговли.

В контексте белорусских провокаций он подчеркнул, что ЕС должен защищать страны-члены от злонамеренных действий.

"Европейский Союз, его государство-член подвергается экономическому давлению. ЕС должен защищать своих членов, их предприятия, собственность этих предприятий. Способ это сделать – ввести больше санкций против экономики Беларуси, торговли и представителей режима", – отметил министр.

Как известно, 24 ноября в Литве заявили о "самой напряженной" ночи из-за массированного налета воздушных шаров из Беларуси.

Сообщалось, что в результате инцидента в очередной раз закрывался Вильнюсский аэропорт, а некоторые метеозонды фиксировали в соседней Латвии.

Литва в последние недели страдает от нашествия метеозондов, которые запускают с территории Беларуси. В связи с этим правительство Литвы решило закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью.

Однако в среду, 19 ноября, литовское правительство решило открыть их раньше, чем планировалось. Операции на контрольно-пропускных пунктах "Медининкай" и "Шальчининкай" возобновились в полночь в четверг.

При этом в Литве признали, что могли поспешить с открытием границы.