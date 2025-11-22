Румунія піднімала F-16 через російські удари по півдню Одещини

У Румунії вночі 22 листопада піднімали у повітря винищувачі у зв’язку з повітряними ударами РФ по півдню Одеської області поруч з державним кордоном, а для селищ над Дунаєм оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Вранці у суботу в Міноборони Румунії повідомили, що в ніч з 21 на 22 листопада у повітря піднімали два винищувачі F-16 для моніторингу повітряного простору біля кордону з Україною, з огляду на чергову російську повітряну атаку.

О 01:33 для селищ на півночі жудця Тулча оголосили повітряну тривогу після ідентифікації російських ударних БпЛА в районі українського Ізмаїла.

У відомстві зазначили, що порушень повітряного простору Румунії не зафіксовано. Винищувачі повернулися на базу у Борда о 03:42.

"Ми постійно на зв’язку із союзниками, обмінюємося оперативною інформацією у реальному часі та рішуче діємо для гарантування безпеки Румунії та східного флангу НАТО", – додали у повідомленні.

Як повідомляли, внаслідок російського обстрілу постраждав пункт пропуску "Орлівка" на кордоні України та Румунії, його робота призупинена до ліквідації наслідків.

Раніше цього тижня під час масованої атаки РФ по Україні один з БпЛА пролетів над Румунією та Молдовою.

У Польщі тоді також піднімали авіацію та превентивно закривали аеропорти Жешува й Любліна.

17 листопада в кількох румунських селах над Дунаєм оголошували евакуацію через пожежу на танкері з СПГ біля українського берега внаслідок російських ударів.