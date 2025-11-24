Румыния поднимала истребители из-за удара дронов РФ по южным регионам Украины

В ночь с 23 на 24 ноября Россия с помощью дронов наносила удары по гражданским объектам и портовой инфраструктуре южных регионов Украины вблизи румынской границы, в связи с чем Румыния подняла в небо истребители.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Румынии, сообщает "Европейская правда".

По данным оборонного ведомства, во время атаки системы радиолокационного мониторинга обнаружили воздушные цели, направлявшиеся к Измаилу, и два немецких самолета Eurofighter Typhoon, выполнявшие миссии по патрулированию воздушного пространства, были подняты по тревоге для мониторинга ситуации.

Вторжения дронов в воздушное пространство Румынии не было обнаружено, и самолеты Eurofighter Typhoon вернулись на авиабазу в 01:01.

Вскоре после этого были обнаружены воздушные цели в 30 километрах к северу от острова Змеиный, с возможным вторжением в направлении Валкова, Килии или Измаила, поэтому румынские ВВС подняли по тревоге два своих самолета F-16 Fighting Falcon.

В 02:20 власти отправили сообщение RO-Alert населению на севере уезда Тулча.

"Во время миссии самолеты F-16 сообщили о воздушных целях на разном расстоянии от Измаила и наблюдали взрывы на территории Украины. Нарушений национального воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами не зафиксировано, и самолеты F-16 вернулись на 86-ю авиабазу в 03:51", – добавили в Минобороны Румынии.

Напомним, в Румынии ночью 22 ноября поднимали в воздух истребители в связи с воздушными ударами РФ по югу Одесской области рядом с государственной границей.

А на прошлой неделе во время массированной атаки РФ по Украине один из БПЛА пролетел над Румынией и Молдовой.