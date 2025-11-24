Президент Чехії застеріг від нових "Мюнхенських угод" у спробах досягти миру в Україні

Президент Чехії Петр Павел наполягає, що Україна повинна бути повністю включена в будь-які переговори щодо мирного врегулювання розв’язаної РФ війни, заявивши, що виключення країни з переговорів викличе паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року.

Заяву чеського президента наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

В інтерв'ю, проведеному перед Женевськими переговорами, Павел попередив, що будь-які рішення, ухвалені без істотного залучення України, можуть викликати асоціації з Мюнхеном, "а ми, чехи, дуже добре знаємо, як це".

У 1938 році Велика Британія, Французька Республіка, фашистська Італія та нацистська Німеччина підписали угоду, яка мала умиротворити Адольфа Гітлера, дозволивши анексію частини Чехословаччини (яка не була представлена).

Водночас Павел визнав, що, хоча він повністю розуміє, що "сама думка про втрату навіть сантиметра території є надзвичайно болючою" для українців, з огляду на поточний стан справ на полі бою "реалістично, деяка втрата території (на користь Росії) є дуже ймовірною".

Він наголосив, однак, що така територія ніколи не повинна бути визнана "юридично російською територією".

Павел також зазначив, що колективний Захід повинен прагнути вирішити деякі ширші питання з Росією, поновивши договори про контроль над озброєннями та регулювання військових навчань.

Президент також попередив членів НАТО про небезпеку демонстрації внутрішніх розбіжностей, сказавши, що якщо Росія коли-небудь "дійде висновку, що ми слабкі або нерішучі, щоб вони могли діяти, вони скористаються цією нагодою".

За його словами, якщо партнери по НАТО покажуть, що їм "бракує рішучості захищати один одного", це може створити для Росії простір для маневру: "якщо не для захоплення нової території, то для того, щоб принизити нас".

"Як можна краще продемонструвати слабкість НАТО, ніж провести обмежену військову операцію проти віддаленої країни НАТО, скажімо, частини Естонії, і викликати внутрішню дискусію, чи дійсно ми всі хочемо вступати у війну з Росією через шматочок землі в Естонії? І якщо буде прийнято рішення не застосовувати статтю 5, не підтримувати твердо невеликого союзника і невелику частину його території, це буде великою перемогою для Росії", – вважає Павел.

На питання, чи має НАТО все необхідне для захисту території союзників або чи є сумніви в його здатності реагувати, він відповів: "Я б не сказав, що це велике питання, але, чесно кажучи, нам ще є над чим попрацювати".

Напередодні американські офіційні особи, включаючи міністра Сухопутних військ Дена Дрісколла, держсекретаря Марко Рубіо і спецпосланця Стіва Віткоффа, зустрілися в Женеві з представниками України. Сторони обговорили план США з 28 пунктів щодо припинення війни в Україні.

Після зустрічі в Женеві сторони заявили, що розробили "оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру".

ЗМІ також повідомили, що США розраховують провести переговори з росіянами.

