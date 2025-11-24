Президент Чехии предостерег от новых "Мюнхенских соглашений" в попытках достичь мира в Украине

Президент Чехии Петр Павел настаивает, что Украина должна быть полностью включена в любые переговоры по мирному урегулированию развязанной РФ войны, заявив, что исключение страны из переговоров вызовет параллели с Мюнхенским соглашением 1938 года.

Заявление чешского президента приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

В интервью, проведенном перед Женевскими переговорами, Павел предупредил, что любые решения, принятые без существенного привлечения Украины, могут вызвать ассоциации с Мюнхеном, "а мы, чехи, очень хорошо знаем, как это".

В 1938 году Великобритания, Французская Республика, фашистская Италия и нацистская Германия подписали соглашение, которое должно было умиротворить Адольфа Гитлера, позволив аннексию части Чехословакии (которая не была представлена).

В то же время Павел признал, что, хотя он полностью понимает, что "сама мысль о потере даже сантиметра территории является чрезвычайно болезненной" для украинцев, учитывая текущее положение дел на поле боя, "реалистично, некоторая потеря территории (в пользу России) является очень вероятной".

Он подчеркнул, однако, что такая территория никогда не должна быть признана "юридически российской территорией".

Павел также отметил, что коллективный Запад должен стремиться решить некоторые более широкие вопросы с Россией, возобновив договоры о контроле над вооружениями и регулировании военных учений.

Президент также предупредил членов НАТО об опасности демонстрации внутренних разногласий, сказав, что если Россия когда-нибудь "придет к выводу, что мы слабы или нерешительны, чтобы они могли действовать, они воспользуются этой возможностью".

По его словам, если партнеры по НАТО покажут, что им "не хватает решимости защищать друг друга", это может создать для России пространство для маневра: "если не для захвата новой территории, то для того, чтобы унизить нас".

"Как можно лучше продемонстрировать слабость НАТО, чем провести ограниченную военную операцию против отдаленной страны НАТО, скажем, части Эстонии, и вызвать внутреннюю дискуссию, действительно ли мы все хотим вступать в войну с Россией из-за кусочка земли в Эстонии? И если будет принято решение не применять статью 5, не поддерживать твердо небольшого союзника и небольшую часть его территории, это будет большой победой для России", – считает Павел.

На вопрос, имеет ли НАТО все необходимое для защиты территории союзников или есть сомнения в его способности реагировать, он ответил: "Я бы не сказал, что это большой вопрос, но, честно говоря, нам еще есть над чем поработать".

Накануне американские официальные лица, включая министра Сухопутных войск Дэна Дрисколла, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Виткоффа, встретились в Женеве с представителями Украины. Стороны обсудили план США из 28 пунктов по прекращению войны в Украине.

После встречи в Женеве стороны заявили, что разработали "обновленный и доработанный рамочный документ о мире".

СМИ также сообщили, что США рассчитывают провести переговоры с россиянами.

