Неформальный саммит лидеров ЕС в Анголе по вопросу мира в Украине начался: известны детали



В столице Анголы Луанде 24 ноября начался неформальный саммит лидеров государств Европейского Союза по обсуждению мирного плана для Украины, который созвал президент Европейского совета Антониу Кошта: физически присутствуют десять глав государств ЕС, остальные присоединились по видеосвязи.



Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил на условиях анонимности один из европейских чиновников, осведомленный с подготовкой заседания.



На саммит по вопросу мира в Украине в Анголу прибыли десять лидеров государств ЕС, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Антониу Кошта.



"Неформальный саммит продолжается. Возглавляет собрание президент Европейского совета. В заседании участвует президент фон дер Ляйен, а также лидеры Польши, Испании, Чехии, Португалии, Германии, Хорватии, Словакии, Нидерландов, Италии и Ирландии", – сообщил собеседник "Европейской правды".



Он добавил, что высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас принимает участие в мероприятии по видеосвязи.



Также дистанционно присутствуют главы Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипра, Дании, Эстонии, Греции, Финляндии, Франции, Венгрии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Румынии, Словении и Швеции.



Главный вопрос повестки дня – позиция ЕС по мирному плану для Украины, информирование о результатах переговоров в Женеве 23 ноября, планирование дальнейших совместных действий Европейского Союза.



Место проведения встречи – столица Анголы Луанда – обусловлено заранее запланированным совместным саммитом ЕС с Африканским Союзом, который начался утром 24 ноября.

Отметим, европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу 28-пунктного плана после того, как его передали Киеву на прошлой неделе, прежде чем составить свой собственный. После этого Кошта пригласил лидеров ЕС на специальную встречу в понедельник, посвященную Украине и "мирному плану" команды Дональда Трампа.

А после переговоров в Женеве, которые состоялись в воскресенье, 23 ноября, США и Украина заявили, что они разработали "обновленный" документ о мире.

Читайте также: Мир на условиях Европы. Как США меняют соглашение о перемирии и что становится главной проблемой.