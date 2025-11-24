Прем’єрка Литви скличе засідання Комісії з нацбезпеки на тлі ситуації із метеозондами

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругініене скличе засідання Комісії з національної безпеки та обговорить можливе закриття кордону з Білоруссю після того, як аеропорт Вільнюса двічі за останні 24 години призупинив роботу через загрозу контрабандних повітряних куль.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

"Контрабандні повітряні кулі літали і, ймовірно, продовжуватимуть літати. Відкриття кордону показало одне: ми все-таки мали рацію: це гібридна атака, і ми спостерігаємо незаконні дії з боку Білорусі, коли затримують наші вантажівки і не відкривають кордон", – заявила Ругініене журналістам у понеділок, 24 листопада.

За її словами, не можна виключати можливість закриття кордону на невизначений термін у будь-який момент, якщо гібридна атака триватиме.

"Я скликаю Комісію з безпеки якомога швидше цього тижня, щоб обговорити це питання. Дипломати працюють через різні канали", – додала прем'єр-міністерка Литви.

Зазначимо, цього дня у Литві заявили про "найнапруженішу" ніч впродовж листопада через масований наліт повітряних куль із Білорусі: внаслідок цього вкотре закривався Вільнюський аеропорт, а деякі метеозонди фіксували у сусідній Латвії.

Литва в останні тижні потерпає від нашестя метеозондів, які запускають із території Білорусі. У звʼязку з цим уряд Литви вирішив закрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Проте в середу, 19 листопада, литовський уряд вирішив відкрити їх раніше, ніж планувалося. Операції на контрольно-пропускних пунктах "Медінінкай" і "Шальчінінкай" відновилися опівночі в четвер.

Ввечері у четвер, 20 листопада, повітряні кулі з Білорусі змусили аеропорт Вільнюса припинити роботу на понад годину, що вплинуло на 10 рейсів і понад 1100 пасажирів. Серед затриманих рейсів був рейс міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса і європейського комісара Андрюса Кубілюса.