Премьер Литвы созовет заседание Комиссии по нацбезопасности на фоне ситуации с метеозондами

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене созовет заседание Комиссии по национальной безопасности и обсудит возможное закрытие границы с Беларусью после того, как аэропорт Вильнюса дважды за последние 24 часа приостановил работу из-за угрозы контрабандных воздушных шаров.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

"Контрабандные воздушные шары летали и, вероятно, будут продолжать летать. Открытие границы показало одно: мы все-таки были правы: это гибридная атака, и мы наблюдаем незаконные действия со стороны Беларуси, когда задерживают наши грузовики и не открывают границу", – заявила Ругинене журналистам в понедельник, 24 ноября.

По ее словам, нельзя исключать возможность закрытия границы на неопределенный срок в любой момент, если гибридная атака будет продолжаться.

"Я созываю Комиссию по безопасности как можно скорее на этой неделе, чтобы обсудить этот вопрос. Дипломаты работают через различные каналы", – добавила премьер-министр Литвы.

Отметим, в этот день в Литве заявили о "самой напряженной" ночи в ноябре из-за массированного налета воздушных шаров из Беларуси: в результате этого в очередной раз закрывался Вильнюсский аэропорт, а некоторые метеозонды фиксировали в соседней Латвии.

Литва в последние недели страдает от нашествия метеозондов, которые запускают с территории Беларуси. В связи с этим правительство Литвы решило закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью.

Однако в среду, 19 ноября, литовское правительство решило открыть их раньше, чем планировалось. Операции на контрольно-пропускных пунктах "Медининкай" и "Шальчининкай" возобновились в полночь в четверг.

Вечером в четверг, 20 ноября, воздушные шары из Беларуси вынудили аэропорт Вильнюса прекратить работу на более чем час, что повлияло на 10 рейсов и более 1100 пассажиров. Среди задержанных рейсов был рейс министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса и европейского комиссара Андрюса Кубилюса.