У Молдові повідомили про велику ІПСО Росії: нібито Україна продає американську зброю

Молдовські медіа розкрили масштабну російську операцію з дезінформації, в ході якої поширювались наративи про те, що Україна продає контрабандистами західну зброю.

Про це йдеться у публікації Nokta, пише "Європейська правда".

Все почалось з того, що на молдовсько-румунському кордоні 20 листопада затримали вантажівку зі зброєю радянського і російського виробництва.

Однак в інтернеті одразу почали поширювати фейк про те, що у вантажівці нібито знайшли переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, передані Україні США.

Інформацію одразу ж підхопили проросійські медіа та телеграм-канали в Молдові, зокрема Noi.md, Știri.md, Unimedia, Sputnik Молдова. Вони почали просувати наративи про "торгівлю західною зброєю" та "корупцію в Києві та Кишиневі".

До поширення дезінформації доєдналась низка молдовських політиків, серед яких, зокрема проросійський президент Ігор Додон, мер Кишинева Іон Чебан, а також колишній прем’єр Молдови Влад Філат.

Вони поширювали тези про те, що влада Молдови "корумпована", українська влада "продає західну зброю", Молдову "втягують у війну", що створює "загрозу національній безпеці" і "проблему з нейтралітетом".

Молдовський депутат Ренато Усатий на пресконференції заявив, що у вантажівці нібито було сім переносних ЗРК FIM-92 Stinger.

"Якби це були РПГ або щось інше радянського зразка, ми могли б сказати, що це з Придністров'я і що існує проблема. Але цей тип озброєння, ця переносна зенітна система, в кількості понад 3000 одиниць була передана Сполученими Штатами українській державі...ясно, що ця зброя потрапила до Республіки Молдова з України".

Жоден факт із сказаного Усатим не підтвердився.

З’ясувалось, що у вантажівці виявили реактивні гранати РПГ-26 і РПГ-27, ПТРК (Метис", "Фагот", можливо "Корнет", ПЗРК, ймовірно "Ігла", "Стріла", можливо "Верба". Уся ця зброя є або радянською, або російською.

Прокуратура Молдови також офіційно спростувала "український слід".

Експерти Watchdog припускають, що у того, що відбувається, є всі ознаки операції, організованої проросійськими структурами.

Така інформаційна операція спрямована на те, щоб підірвати довіру до спецслужб Молдови, посіяти недовіру до України, вдарити по авторитету влади, а також дискредитувати Україну і посилити тезу про те, що Київ не контролює західну зброю.

Нещодавно глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час виступу у Сеймі щодо актів диверсій на залізничній інфраструктурі різко розкритикував політиків за розпалювання антиукраїнських настроїв.

Своєю чергою міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає недостатньою реакцію країн Європи і НАТО на дедалі нахабніші гібридні атаки з російським слідом.