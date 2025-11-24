В Молдове сообщили о крупной ИПСО России: якобы Украина продает американское оружие

Молдавские СМИ раскрыли масштабную российскую операцию по дезинформации, в ходе которой распространялись нарративы о том, что Украина продает контрабандистами западное оружие.

Об этом говорится в публикации Nokta, пишет "Европейская правда".

Все началось с того, что на молдавско-румынской границе 20 ноября задержали грузовик с оружием советского и российского производства.

Однако в интернете сразу начали распространять фейк о том, что в грузовике якобы нашли переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, переданные Украине США.

Информацию сразу же подхватили пророссийские медиа и телеграм-каналы в Молдове, в частности Noi.md, Știri.md, Unimedia, Sputnik Молдова. Они начали продвигать нарративы о "торговле западным оружием" и "коррупции в Киеве и Кишиневе".

К распространению дезинформации присоединился ряд молдавских политиков, среди которых, в частности, пророссийский президент Игорь Додон, мэр Кишинева Ион Чебан, а также бывший премьер Молдовы Влад Филат.

Они распространяли тезисы о том, что власть Молдовы "коррумпирована", украинская власть "продает западное оружие", Молдову "втягивают в войну", что создает "угрозу национальной безопасности" и "проблему с нейтралитетом".

Молдавский депутат Ренато Усатый на пресс-конференции заявил, что в грузовике якобы было семь переносных ЗРК FIM-92 Stinger.

"Если бы это были РПГ или что-то другое советского образца, мы могли бы сказать, что это из Приднестровья и что существует проблема. Но этот тип вооружения, эта переносная зенитная система, в количестве более 3000 единиц была передана Соединенными Штатами украинскому государству... ясно, что это оружие попало в Республику Молдова из Украины".

Ни один факт из сказанного Усатым не подтвердился.

Выяснилось, что в грузовике обнаружили реактивные гранаты РПГ-26 и РПГ-27, ПТРК ("Метис", "Фагот", возможно "Корнет"), ПЗРК, вероятно "Игла", "Стрела", возможно "Верба". Все это оружие является либо советским, либо российским.

Прокуратура Молдовы также официально опровергла "украинский след".

Эксперты Watchdog предполагают, что в происходящем есть все признаки операции, организованной пророссийскими структурами.

Такая информационная операция направлена на то, чтобы подорвать доверие к спецслужбам Молдовы, посеять недоверие к Украине, ударить по авторитету власти, а также дискредитировать Украину и усилить тезис о том, что Киев не контролирует западное оружие.

Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский во время выступления в Сейме по поводу актов диверсий на железнодорожной инфраструктуре резко раскритиковал политиков за разжигание антиукраинских настроений.

В свою очередь министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает недостаточной реакцию стран Европы и НАТО на все более наглые гибридные атаки с российским следом.