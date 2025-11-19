Глава МЗС Польщі розкритикував розпалювання політиками антиукраїнських настроїв

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час виступу у Сеймі щодо актів диверсій на залізничній інфраструктурі різко розкритикував політиків за розпалювання антиукраїнських настроїв.

Сікорського цитує видання Onet, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зазначив: ті, хто звинувачує Україну в діях Росії у Польщі, є політичними диверсантами.

"Росія витрачає мільярди на підживлення таких настроїв, на дезінформацію та пропаганду. Вона хоче налаштувати частину громадської думки проти наших сусідів, проти ЄС та біженців з України, які втекли до Польщі від російських бомб", – переконаний Сікорський.

Він пояснив, що Росія робить це, аби роз’єднати Європейський Союз.

"Причина очевидна: як Євросоюз ми є гігантом стосовно Росії, а стосовно кожної окремої держави-члена Росія є потужною державою. Невже це так важко зрозуміти?" – наголосив глава МЗС Польщі.

Він висловив жаль, що деякі "політичні підприємці" розпалюють антиєвропейські та антиукраїнські настрої для політичної вигоди.

Зазначимо, Міністерство цифровізації Польщі у вівторок заявило, що у російському та польському інформаційних просторах з неділі поширюється дезінформація, метою якої є перекладення відповідальності за диверсії на польській залізниці на Україну.

В МЗС України зауважили, що РФ умисно вербує для диверсійних дій у Європі людей з паспортом громадянина України.