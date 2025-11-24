У Литві ув'язнили українця за підпал IKEA у Вільнюсі

У понеділок, 24 листопада, литовський Вільнюський обласний суд засудив громадянина України Данила Бардадима до трьох років і чотирьох місяців тюремного ув'язнення за підпал магазину IKEA в столиці.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Цей вирок був скорочений від п'яти років, оскільки справа розглядалася в порядку скороченого розгляду доказів.

Молодому чоловікові було пред'явлено звинувачення в тероризмі, незаконному зберіганні вибухових речовин, набутті спеціальних навичок та поїздці до Литви і Латвії з метою здійснення терористичних актів.

Прокурор Томас Улдукіс вимагав чотири роки тюремного ув'язнення.

Як свідчать матеріали справи, 8 травня 2024 року вибуховий пристрій з таймером був закладений всередині магазину IKEA у Вільнюсі. Вибух спричинив пожежу та значні матеріальні збитки.

Влада стверджує, що напад здійснила терористична група, яка координувала свої дії за допомогою зашифрованих повідомлень у соціальних мережах. Група підозрюється у зв'язках з російськими спецслужбами.

Прокуратура вважає, що акт був організований і замовлений особами, пов'язаними зі спецслужбами Росії.

У скоєнні нападу підозрюються двоє громадян України віком до 20 років. Один з них, якому на той час було 17 років, наразі перебуває під вартою в Литві. Другий підозрюваний затриманий у Польщі.