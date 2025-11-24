В Литве посадили украинца за поджог IKEA в Вильнюсе

В понедельник, 24 ноября, литовский Вильнюсский областной суд приговорил гражданина Украины Даниила Бардадима к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за поджог магазина IKEA в столице.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Этот приговор был сокращен от пяти лет, поскольку дело рассматривалось в порядке сокращенного рассмотрения доказательств.

Молодому человеку было предъявлено обвинение в терроризме, незаконном хранении взрывчатых веществ, приобретении специальных навыков и поездке в Литву и Латвию с целью совершения террористических актов.

Прокурор Томас Улдукис требовал четыре года тюремного заключения.

Как свидетельствуют материалы дела, 8 мая 2024 года взрывное устройство с таймером было заложено внутри магазина IKEA в Вильнюсе. Взрыв вызвал пожар и значительный материальный ущерб.

Власти утверждают, что нападение совершила террористическая группа, которая координировала свои действия с помощью зашифрованных сообщений в социальных сетях. Группа подозревается в связях с российскими спецслужбами.

Прокуратура считает, что акт был организован и заказан лицами, связанными со спецслужбами России.

В совершении нападения подозреваются двое граждан Украины в возрасте до 20 лет. Один из них, которому в то время было 17 лет, сейчас находится под стражей в Литве. Второй подозреваемый задержан в Польше.