В Литве посадили украинца за поджог IKEA в Вильнюсе
В понедельник, 24 ноября, литовский Вильнюсский областной суд приговорил гражданина Украины Даниила Бардадима к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за поджог магазина IKEA в столице.
Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".
Этот приговор был сокращен от пяти лет, поскольку дело рассматривалось в порядке сокращенного рассмотрения доказательств.
Молодому человеку было предъявлено обвинение в терроризме, незаконном хранении взрывчатых веществ, приобретении специальных навыков и поездке в Литву и Латвию с целью совершения террористических актов.
Прокурор Томас Улдукис требовал четыре года тюремного заключения.
Как свидетельствуют материалы дела, 8 мая 2024 года взрывное устройство с таймером было заложено внутри магазина IKEA в Вильнюсе. Взрыв вызвал пожар и значительный материальный ущерб.
Власти утверждают, что нападение совершила террористическая группа, которая координировала свои действия с помощью зашифрованных сообщений в социальных сетях. Группа подозревается в связях с российскими спецслужбами.
Прокуратура считает, что акт был организован и заказан лицами, связанными со спецслужбами России.
В совершении нападения подозреваются двое граждан Украины в возрасте до 20 лет. Один из них, которому в то время было 17 лет, сейчас находится под стражей в Литве. Второй подозреваемый задержан в Польше.