Фон дер Ляйен: только Украина должна принимать решения о своих вооруженных силах

В контексте мирных переговоров только Украина как суверенное государство должна принимать решения о своих вооруженных силах, также важно уважать ее территориальную целостность.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после завершения неформальной встречи лидеров ЕС по миру в Украине на полях саммита ЕС с Африканским Союзом в Луанде (Ангола).

Территориальная целостность, суверенитет и право Украины самой определять свое будущее – одни из ключевых принципов, которые ЕС будет продвигать во время мирных переговоров.

"Ключевые европейские принципы для дальнейшего продвижения: территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть уважаемы. Только Украина как суверенное государство может принимать решения относительно своих вооруженных сил, выбор ее судьбы – в ее собственных руках", – заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что "мощное европейское присутствие в Женеве позволило нам достичь значительного прогресса в переговорах по справедливому и прочному миру в Украине".

"Хотя работа еще продолжается, сейчас существует прочная основа для дальнейшего движения. В этом процессе мы должны оставаться едиными и продолжать ставить высшие интересы Украины в центр наших усилий... Сегодняшняя встреча в Луанде подтвердила наше единство в поддержке Украины", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен сообщила, что 25 ноября европейские лидеры продолжат дискуссии с партнерами из "коалиции решительных".

"Сегодня я снова подняла вопрос о судьбе похищенных и пропавших украинских детей. Каждый из них должен вернуться домой. Я была рада видеть, что эта тема нашла отклик у лидеров", – добавила она.

Как сообщала "Европейская правда", президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что в переговорах по установлению мира в Украине ощутимый прогресс, хотя некоторые вопросы еще остаются нерешенными.

Отметим, после переговоров в Женеве, которые состоялись в воскресенье, 23 ноября, США и Украина заявили, что они разработали "обновленный" документ по миру.

Во вторник, 25 ноября состоится онлайн-заседание "коалиции решительных" по поддержке Украины на высшем уровне с целью обсуждения результатов переговоров в Женеве и наработки новых совместных инициатив.

