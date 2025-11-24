Как европейцы спасли Украину на переговорах и что смогли исправить

Заявления американцев об "агрессивном тайминге" переговоров между Украиной и США о возможных условиях перемирия с Россией оказались вовсе не блефом. Уже в воскресенье в нейтральной Женеве, на территории американского диппредставительства начались переговоры о тексте соглашения.

И не только начались, но и привели к практическим изменениям. Трэш-проекта "мирного соглашения", которое многие сравнивали с условиями капитуляции, больше нет. США согласились на изменение ряда ключевых для Украины пунктов.

Теперь американцы хотят согласовать документ также с РФ, а из Москвы пока звучат крайне критические заявления. Поэтому вскоре США наверняка начнут искать компромисс с россиянами, и это может снова ухудшить условия соглашения для Украины.

О том, есть ли пространство для компромисса со стороны нашего государства, а также что означают возможные изменения в соглашении, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Мир на условиях Европы. Как США меняют соглашение о мире и что становится главной проблемой. Далее – краткое изложение статьи.

О стремительном начале переговоров по мирному соглашению стало известно на прошлой неделе. В среду в Киев прибыл Дэн Дрисколл – министр сухопутных войск США и давний товарищ вице-президента Джей Ди Венса. Дрисколл дождался возвращения из-за границы президента Владимира Зеленского, чтобы передать ему проект мирного соглашения.

Представление этого проекта президенту Зеленскому прошло в неожиданно конструктивной атмосфере.

Министр Дрисколл, который становится новым "ответственным за Украину" в команде Трампа, пробыл в Киеве целых три дня подряд – до вечера пятницы, договариваясь о том, как вести диалог дальше. А уже в воскресенье переговоры продолжились в Женеве, на более высоком уровне.

Из Вашингтона для этого прибыла делегация во главе с госсекретарем и советником по безопасности Марко Рубио, а из Киева – делегация во главе с Андреем Ермаком.

И хотя формально переговоры были двусторонними, к ним присоединился еще один коллективный игрок. И это – не Россия.

Речь идет о европейских лидерах, которые встали на сторону Украины в этих переговорах.

Европейские лидеры передали США свои правки к "мирному плану". А чтобы не затягивать согласование, а также соответствовать масштабу США – авторами европейских предложений формально назвали три государства – Великобританию, Германию и Францию. Впрочем, есть все основания полагать, что европейский проект сначала согласовали с Киевом. И он действительно полностью соответствует нынешней позиции Украины.

Многочасовые дискуссии в Женеве закончились глубокой ночью и дали результат, который в Киеве считают победой.

Многочисленные дипломатические источники американских СМИ в делегации США отмечают: требования Киева по пунктам плана были удовлетворены.

"Украинская делегация подтвердила, что все ее основные опасения – относительно гарантий безопасности, долгосрочного экономического развития, защиты инфраструктуры, свободы судоходства и политического суверенитета – были тщательно урегулированы", – говорится в заявлении Белого дома.

Что касается изменений, то из плана, например, вычеркнули запрет на вступление Украины в НАТО. А чтобы это не стало красной тряпкой для России, европейцы предложили определенную формулу.

Стоит подчеркнуть: даже после переговоров США и Украины не все детали соглашения понятны.

Можно с высокой степенью уверенности прогнозировать, что Путин не откажется от своих максималистских требований и отвергнет версию соглашения, в которой нет наказания НАТО, нет "денацификации", а Украина сохраняет реальный, а не декларативный суверенитет.

Вариант конструктивных переговоров со стороны РФ, конечно, невозможно исключить на 100%, но он крайне малореален.

По информации "ЕвроПравды", в США рассматривают вариант заключения меморандума только с Украиной, чтобы поставить РФ перед фактом.

Впрочем, даже если это произойдет, это и близко не будет окончательной договоренностью. Словом, мы только перед началом долгого пути.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Мир на условиях Европы. Как США меняют соглашение о мире и что становится главной проблемой.