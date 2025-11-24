Укр Рус Eng

Путін у розмові з Ердоганом похвалив перший проєкт "мирного плану" США

Новини — Понеділок, 24 листопада 2025, 15:25 — Марія Ємець

Правитель Росії Владімір Путін у розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що бачить перший проєкт "мирного плану", підготовлений з адміністрацією Трампа, як можливу основу для "остаточного мирного врегулювання". 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Кремля про зміст розмови лідерів від 23 листопада. 

У комюніке зазначають, що Путін та Ердоган говорили про питання двосторонніх відносин, а також дипломатичні зусилля щодо російсько-української війни, зокрема у контексті останнього "мирного плану" США. 

"Владімір Путін зазначив, що пропозиції у тому варіанті, з якими ми ознайомились, йдуть у руслі обговорень на російсько-американській зустрічі на Алясці і в принципі можуть бути закладені в основу остаточного мирного врегулювання", – заявили у Кремлі. 

Також у комюніке зазначають, що Ердоган зі свого боку висловив готовність сприяти переговорному процесу і готовий пропонувати Стамбул як майданчик. 

21 листопада, коли у ЗМІ вперше опублікували увесь перелік плану з 28 пунктів, Путін заявив, що "мирний план" Трампа обговорювався у загальних рисах ще до серпневого саміту на Алясці, а після того "був модернізований".

23 листопада у Кремлі заявили, що Росія поки не отримувала "офіційного тексту" версії "мирного плану", який був скоригований за підсумками консультацій США і України в Женеві. 

Нагадаємо, минулого тижня Ердоган приймав у Туреччині президента України Володимира Зеленського.

Читайте також на цю тему: Мир на умовах Європи. Як США змінюють угоду про перемир'я та що стає головною проблемою.

Путін Ердоган Війна з РФ
