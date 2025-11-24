Путин в разговоре с Эрдоганом похвалил первый проект "мирного плана" США

Правитель России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что видит первый проект "мирного плана", подготовленный с администрацией Трампа, как возможную основу для "окончательного мирного урегулирования".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Кремля о содержании разговора лидеров от 23 ноября.

В коммюнике отмечают, что Путин и Эрдоган говорили о вопросах двусторонних отношений, а также дипломатических усилиях по российско-украинской войне, в частности в контексте последнего "мирного плана" США.

"Владимир Путин отметил, что предложения в том варианте, с которыми мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования", – заявили в Кремле.

Также в коммюнике отмечается, что Эрдоган со своей стороны выразил готовность содействовать переговорному процессу и готов предлагать Стамбул в качестве площадки.

21 ноября, когда в СМИ впервые опубликовали весь перечень плана из 28 пунктов, Путин заявил, что "мирный план" Трампа обсуждался в общих чертах еще до августовского саммита на Аляске, а после того "был модернизирован".

23 ноября в Кремле заявили, что Россия пока не получала "официального текста" версии "мирного плана", который был скорректирован по итогам консультаций США и Украины в Женеве.

Напомним, на прошлой неделе Эрдоган принимал в Турции президента Украины Владимира Зеленского.

