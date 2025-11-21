Путін прокоментував новий "мирний план" США

Російський лідер Владімір Путін заявив у п'ятницю, що "мирний план" президента США Дональда Трампа обговорювався у загальних рисах ще до серпневого саміту на Алясці, а після нього "був модернізований".

Про це, як пише "Європейська правда", Путін сказав на нараді з постійними членами Радбезу.

Глава Кремля заявив, що Росія і США обговорювали мирні ініціативи Дональда Трампа ще до саміту на Алясці.

"Ми це публічно майже не обговорювали, тільки в найзагальніших рисах, але це ніяка не таємниця: мирний план президента Трампа щодо врегулювання в Україні обговорювався до зустрічі на Алясці", – сказав він.

Путін додав, що після зустрічі на Алясці "мирний план" Трампа, який сьогодні містить 28 пунктів, був "модернізований".

"Після переговорів на Алясці з американської сторони настала певна пауза. І ми знаємо, що це пов'язано з фактичною відмовою України від запропонованого президентом Трампом плану мирного врегулювання. Вважаю, що саме тому з'явилася і його нова редакція, по суті, модернізованого плану, вже з 28 пунктів", – пояснив Путін.

За його словами, РФ отримала цю "мирну пропозицію" за "наявними каналами взаємодії з американською адміністрацією", але наразі текст цього плану з РФ "предметно не обговорюється".

Путін допустив, що цей "мирний план" може "бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання".

Він заявив, що Росія готова до переговорів, але її влаштовує поточна динаміка на полії бою. "Ми готові і до мирних переговорів, до вирішення проблем мирним шляхом, однак це вимагає, звичайно, предметного обговорення всіх деталей пропонованого плану. Ми до цього готові", – сказав Путін.

Президент США Дональд Трамп дав Україні час до наступного четверга, 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна сьогодні опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.