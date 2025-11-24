FT: після переговорів у Женеві "мирний план" скоротився з 28 пунктів до 19

Після переговорів у Женеві, за підсумками яких до початкової версії "мирного плану" команди Трампа внесли корективи, кількість пунктів у ньому скоротилася до 19.

Обізнані з дискусіями анонімні співрозмовники видання поділилися, що за підсумками переговорів 23 листопада початковий план з 28 пунктів скоротився до 19. Співрозмовники не стали вдаватися в деталі, які пункти вилучили.

Також видання повідомляє, що цього тижня мають відбутися подальші зустрічі за участі представників Франції, Німеччини, Британї, можливо також Польщі, Фінляндії та генсека НАТО.

"Ми намагаємося запропонувати щось, що буде контрпропозицією", – поділився співрозмовник з-поміж європейських дипломатів.

Нагадаємо, після переговорів у Женеві, які відбулися у неділю, 23 листопада, США та Україна заявили, що вони розробили "оновлений" документ щодо миру.

