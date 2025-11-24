FT: после переговоров в Женеве "мирный план" сократился с 28 пунктов до 19

После переговоров в Женеве, по итогам которых в первоначальную версию "мирного плана" команды Трампа внесли коррективы, количество пунктов в нем сократилось до 19.

Об этом сообщает Financial Times, пишет "Европейская правда".

Осведомленные с дискуссиями анонимные собеседники издания поделились, что по итогам переговоров 23 ноября первоначальный план с 28 пунктов сократился до 19. Собеседники не стали вдаваться в детали, какие пункты изъяли.

Также издание сообщает, что на этой неделе должны состояться дальнейшие встречи с участием представителей Франции, Германии, Великобритании, возможно, также Польши, Финляндии и генсека НАТО.

"Мы пытаемся предложить что-то, что будет контрпредложением", – поделился собеседник из числа европейских дипломатов.

Напомним, после переговоров в Женеве, которые состоялись в воскресенье, 23 ноября, США и Украина заявили, что они разработали "обновленный" документ по миру.

