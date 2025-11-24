Президент Польщі Кароль Навроцький під час виступу з лекцією в Карловому університеті у Празі критично висловився про Європейський Союз.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Onet.

Навроцький розпочав лекцію з того, що підкреслив: зовнішнім ворогом Польщі, як і всієї Європи, є Росія.

"Історія показала нам, що Росію, чи то царську, чи то більшовицьку, чи то радянську, можна не тільки зупинити, але й перемогти. І щоразу така перемога приносила хвилю змін у політичній системі", – сказав він.

Далі він перейшов до переліку найбільших загроз для Польщі. Серед зовнішніх він назвав відродження російського неоімперіалізму.

"Внутрішні загрози можуть бути не помітні на перший погляд. Хочу підкреслити, що Європейський Союз є нашим природним політичним середовищем. Але я мушу чітко сказати – це не союз наших мрій", – сказав польський президент.

"Ми приєдналися до союзу, який мав дати нам нові економічні можливості – і дав. Він також дав нам шанс розвинути польське підприємництво. Крім того, ми дуже виграємо від членства в Шенгенській зоні. Однак ми не хотіли, щоб союз втручався в нашу політичну систему, наш раціон харчування чи виховання наших дітей", – підкреслив він.

"У грі є сили, які хочуть створити більш централізований Європейську Союз, використовуючи федералізацію як прикриття для приховування цього процесу. Насправді йдеться про позбавлення суверенітету шляхом можливості голосування за національні закони на рівні ЄС, тим самим заперечуючи основний принцип, який говорить, що Європейський Союз має лише ті повноваження, на які члени-держави погодилися в договорах", – додав він.

Навроцький сказав, що Польща, "всупереч поширеній думці", не є ворогом ЄС.

Нагадаємо, після 100 днів президентства Кароля Навроцького понад половина населення оцінює його діяльність як позитивну.

Навроцький очолює рейтинг довіри серед громадян країни, на другому місці – очільник МЗС та віцепрем’єр Радослав Сікорський.