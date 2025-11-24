Президент Польши: ЕС – это не союз нашей мечты

Президент Польши Кароль Навроцкий во время выступления с лекцией в Карловом университете в Праге критически высказался о Европейском Союзе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Onet.

Навроцкий начал лекцию с того, что подчеркнул: внешним врагом Польши, как и всей Европы, является Россия.

"История показала нам, что Россию, будь то царскую, большевистскую или советскую, можно не только остановить, но и победить. И каждый раз такая победа приносила волну перемен в политической системе", – сказал он.

Далее он перешел к перечню крупнейших угроз для Польши. Среди внешних он назвал возрождение российского неоимпериализма.

"Внутренние угрозы могут быть незаметны на первый взгляд. Хочу подчеркнуть, что Европейский Союз является нашей естественной политической средой. Но я должен четко сказать – это не союз наших мечтаний", – сказал польский президент.

"Мы присоединились к союзу, который должен был дать нам новые экономические возможности – и дал. Он также дал нам шанс развить польское предпринимательство. Кроме того, мы очень выигрываем от членства в Шенгенской зоне. Однако мы не хотели, чтобы союз вмешивался в нашу политическую систему, наш рацион питания или воспитание наших детей", – подчеркнул он.

"В игре есть силы, которые хотят создать более централизованный Европейский Союз, используя федерализацию как прикрытие для сокрытия этого процесса. На самом деле речь идет об утрате суверенитета путем возможности голосования за национальные законы на уровне ЕС, тем самым отрицая основной принцип, который гласит, что Европейский Союз имеет только те полномочия, на которые члены-государства согласились в договорах", – добавил он.

Навроцкий сказал, что Польша, "вопреки распространенному мнению", не является врагом ЕС.

Напомним, после 100 дней президентства Кароля Навроцкого более половины населения оценивает его деятельность как положительную.

Навроцкий возглавляет рейтинг доверия среди граждан страны, на втором месте – глава МИД и вице-премьер Радослав Сикорский.