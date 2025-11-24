Кислица рассказал, как новое мирное соглашение берегут от "сливов"

После переговоров между украинской и американской делегациями в Женеве копии текста разработанного проекта мирного соглашения забрали у всех членов переговорных групп, кроме руководителей делегаций.

Об этом изданию FT сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, пишет "Европейская правда".

По словам Кислицы, который был членом переговорной делегации Украины в Женеве, единственными документами, которые покинули комнату, были копии проекта мирного плана, переданные главам делегаций США и Украины – Марко Рубио и Андрею Ермаку.

Кислица отметил, что все остальные копии проекта у участников переговоров забрали после их завершения.

Теперь каждая сторона представит разработанные документы президентам в Киеве и Вашингтоне.

Кислица также рассказал, что США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

По данным СМИ, встречи президентов США и Украины на этой неделе в связи с обсуждением "мирного плана" США для прекращения войны на этой неделе не запланированы.

В Кремле заявили, что не получали никаких "мирных планов" после переговоров в Женеве, и раскритиковали коррективы к плану, предложенные европейскими лидерами.