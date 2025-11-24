У парламентах 20 країн Європи застерегли від миру, що винагороджує Росію за агресію

Очільники комітетів із закордонних справ у парламентах 20 країн Європи виступили зі спільною заявою-застереженням від таких умов миру, що стануть винагородою для Росії за розв’язану війну.

Як повідомляє "Європейська правда", текст звернення опублікував очільник комітету із закордонних справ естонського Рійгікогу Марко Міхельсон.

Звернення підписали, окрім Естонії, представники парламентів Латвії, Литви, Данії, Швеції, Норвегії, Ісландії, Фінляндії, Польщі, Чехії, Британії, Франції, Італії, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Ірландії, Іспанії, Португалії, України та Європарламенту.

Chairmen of Foreign Affairs Committees of 20 European countries emphasise in their Joint Statement today that just and lasting peace cannot be achieved by yielding to the aggressor; instead, it must be grounded in international law and respect Ukraine’s territorial integrity,… pic.twitter.com/RrcRjtXF7i – Marko Mihkelson 🇪🇪🇺🇦 (@markomihkelson) November 24, 2025

Вони наголошують, що те, як завершиться російсько-українська війна, та умови миру визначать безпеку Європи на багато десятиліть вперед і йдеться про екзистенційні інтереси усіх європейців.

"Нашою метою був і залишається справедливий і сталий мир, що ґрунтується на міжнародному праві і забезпечує повну повагу до територіальної цілісності, незалежності й суверенітету України. Такого миру неможливо досягти поступками агресору чи винагородою агресора… Нічого не може вирішуватися про Україну без України, і про Європу – без Європи", – наголошують вони.

"Справжні перемовини не можуть починатися з того, що Україну просять завчасно погодитися на російські вимоги. Епоха імперій закінчилася, і Європа ніколи не вважатиме легітимними ніякі російські "безпекові інтереси", що виходять за межі її кордонів чи передбачають її право визначати безпековий порядок у Європі", – йдеться у заяві.

Очільники комітетів наголошують, що безпекові гарантії для України у рамках потенційної мирної угоди мають бути юридично зобов’язуючими та підкріплюватися контингентом стримування (reassurance forces) в Україні та спроможностями, що допоможуть запобігти новій агресії.

"Для України не мають встановлюватися обмеження на чисельність збройних сил чи обмеження у зовнішній чи внутрішній політиці, тоді як для Росії ніяких обмежень не висувається. Росія має щонайменш вивести свої війська з окупованих територій і взаємодіяти з міжнародними інституціями для забезпечення відповідальності причетних до звірств", – пишуть вони.

Парламентарі підкреслюють, що європейська безпека та суверенітет України, включно з її правом обирати собі альянси, а також притягнення до відповідальності причетних до воєнних злочинів – це червоні лінії, якими не можна поступатися.

Як відомо, 21 листопада у ЗМІ з’явився перелік пунктів "мирного плану" команди Трампа, який розроблявся без участі Європи і передбачав численні поступки агресору з боку України.

Вихідними європейські лідери запропонували свої корективи до нього. У Женеві відбулися перемовини делегацій США та України щодо проєкту плану, після чого документ суттєво змінився на користь України.

У Кремлі заявили, що не отримували жодних "мирних планів" після переговорів у Женеві, та розкритикували корективи до плану, запропоновані європейськими лідерами.

