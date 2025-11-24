Мерц невдовзі відвідає Ізраїль

Німецький канцлер Фрідріх Мерц відвідає Ізраїль до кінця року зі своїм першим візитом.

Про це повідомив у понеділок представник уряду агентству DPA, пише "Європейська правда".

Точна дата поїздки буде підтверджена в п'ятницю відповідно до процедури, зазначив представник.

Газета Times of Israel повідомила, що канцлер, як очікується, здійснить поїздку 6-7 грудня для зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Хоча Німеччина підтримує тісні відносини з Ізраїлем, перший візит Мерца відбудеться приблизно через сім місяців після його вступу на посаду.

Для порівняння, його попередник Олаф Шольц відвідав цю країну вже через три місяці після вступу на посаду.

Причиною затримки стала війна Ізраїлю з ХАМАС, яка унеможливила візит раніше.

За останні місяці Ізраїль відвідав лише президент США Дональд Трамп.

Крім того, рішення Мерца на початку цього року про призупинення експорту зброї, яка може бути використана в секторі Гази, призвело до конфлікту з адміністрацією Нетаньягу.

Після припинення вогню в секторі Гази Берлін кілька днів тому оголосив про скасування часткового ембарго.