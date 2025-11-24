Мерц вскоре посетит Израиль

Немецкий канцлер Фридрих Мерц посетит Израиль до конца года со своим первым визитом.

Об этом сообщил в понедельник представитель правительства агентству DPA, пишет "Европейская правда".

Точная дата поездки будет подтверждена в пятницу в соответствии с процедурой, отметил представитель.

Газета Times of Israel сообщила, что канцлер, как ожидается, совершит поездку 6-7 декабря для встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Хотя Германия поддерживает тесные отношения с Израилем, первый визит Мерца состоится примерно через семь месяцев после его вступления в должность.

Для сравнения, его предшественник Олаф Шольц посетил эту страну уже через три месяца после вступления в должность.

Причиной задержки стала война Израиля с ХАМАС, которая сделала невозможным визит ранее.

За последние месяцы Израиль посетил только президент США Дональд Трамп.

Кроме того, решение Мерца в начале этого года о приостановке экспорта оружия, которое может быть использовано в секторе Газа, привело к конфликту с администрацией Нетаньяху.

После прекращения огня в секторе Газа Берлин несколько дней назад объявил об отмене частичного эмбарго.