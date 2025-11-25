Сенатор Грем: миру в Україні не буде, поки Путін думатиме, що керує ситуацією

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем відзначив зусилля президента Дональд Трампа із врегулювання війни РФ проти України, однак наголосив, що миру не буде, поки господар Кремля Владімір Путін думатиме, що керує ситуацією.

Про це сенатор написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Грем висловив сподівання, що зустріч між Україною і США, що відбулась 23 листопада у Женеві, принесе плоди, і що сторони домовляться про шляхи припинення розв’язаної РФ війни.

"Я вдячний президенту Трампу і його команді за спроби домогтися миру. Однак для мене очевидно, що миру не буде, поки Путін вважає, що він керує ситуацією. Він буде наполягати на капітуляції, а не на мирі", – підкреслив він.

У цьому контексті сенатор застеріг від поступок Росії, зазначивши, що це лише "заохотить подальшу агресію в усьому світі і обернеться проти нас усіх".

"У цьому аспекті Америка та решта світу мають багато козирів, які ще належить розіграти проти путінської Росії. Я сподіваюся, що ми зможемо незабаром досягти чесного і справедливого миру. Але якщо Путін продовжить відкидати перемир'я, компромісні мирні пропозиції і наполягати на капітуляції, то Сполученим Штатам і решті світу доведеться почати розігрувати свої козирі по-іншому", – резюмував Грем.

Нагадаємо, очільники комітетів із закордонних справ у парламентах 20 країн Європи виступили зі спільною заявою-застереженням від таких умов миру, що стануть винагородою для Росії за розв’язану війну.

