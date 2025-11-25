Сенатор Грэм: мира в Украине не будет, пока Путин будет думать, что управляет ситуацией

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм отметил усилия президента Дональда Трампа по урегулированию войны РФ против Украины, однако подчеркнул, что мира не будет, пока хозяин Кремля Владимир Путин будет думать, что управляет ситуацией.

Об этом сенатор написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Грэм выразил надежду, что встреча между Украиной и США, состоявшаяся 23 ноября в Женеве, принесет плоды, и что стороны договорятся о путях прекращения развязанной РФ войны.

"Я благодарен президенту Трампу и его команде за попытки добиться мира. Однако для меня очевидно, что мира не будет, пока Путин считает, что он управляет ситуацией. Он будет настаивать на капитуляции, а не на мире", – подчеркнул он.

В этом контексте сенатор предостерег от уступок России, отметив, что это только "поощрит дальнейшую агрессию во всем мире и обернется против нас всех".

"В этом отношении Америка и остальной мир имеют много козырей, которые еще предстоит разыграть против путинской России. Я надеюсь, что мы сможем вскоре достичь честного и справедливого мира. Но если Путин продолжит отвергать перемирие, компромиссные мирные предложения и настаивать на капитуляции, то Соединенным Штатам и остальному миру придется начать разыгрывать свои козыри по-другому", – резюмировал Грэм.

Напомним, главы комитетов по иностранным делам в парламентах 20 стран Европы выступили с совместным заявлением-предупреждением от таких условий мира, которые станут вознаграждением для России за развязанную войну.

