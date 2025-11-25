Зеленский говорит о четырех "Шахедах", залетевших в небо Молдовы и Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушное пространство Молдовы и Румынии нарушили четыре БпЛА типа "Шахед" из тех, что атаковали Украину ночью 24 ноября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его утреннем сообщении о ночной атаке.

Президент описал последствия ночных ударов РФ по территории Украины, в результате чего известно уже о 6 погибших и 13 пострадавших.

По его словам, всего этой ночью Россия применила против Украины 22 ракеты различных типов и более 460 БпЛА, преимущественно типа "Шахед".

"Известно, что четыре дрона вылетели к нашим соседям – Молдове и Румынии, есть точное время пролетов", – написал президент, не приводя других деталей о маршруте этих БПЛА.

Он призвал продолжить помощь Украине оружием и системами ПВО, а также продолжать санкционное давление на агрессора.

"Нельзя делать никаких пауз в помощи. Ключевое сейчас – чтобы все партнеры вместе, совместными усилиями двигались к дипломатии. Давление на Россию обязательно должно сработать", – подчеркнул Зеленский.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ходе российской массированной комбинированной атаки 25 ноября один беспилотник РФ мог залететь на территорию Румынии.

Утром Румыния и Молдова подтвердили факты нарушения своего воздушного пространства, но о четырех БпЛА не упоминалось.

Во время атаки ночью 19 ноября российский БПЛА также залетел в воздушное пространство Молдовы и Румынии, Молдова в связи с этим вызвала российского посла.