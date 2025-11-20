Послу Росії в Молдові вручили ноту протесту через проліт дрона

Призначений посол Росії в Молдові Олег Озеров 20 листопада прибув до Міністерства закордонних справ у Кишиневі, де йому висловили протест у зв'язку з прольотом безпілотника над територією країни.

Про це повідомило молдовське видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Міністерстві закордонних справ Молдови рішуче засудили інцидент з безпілотником, що стався в ніч на 19 листопада, і розцінили його як серйозне порушення національного суверенітету, що створює "загрозу безпеці громадян і стабільності в регіоні".

Озерова викликали до МЗС, де йому вручили ноту протесту. Російський дипломат обурився нібито відсутності доказів у молдовської влади того, що це був дрон російського виробництва.

"У нас виникло питання, чому запросили російського посла, а не українського. Дрон залетів з української території… Ніяких доказів того, що дрон, який нібито пролетів, дзижчав над територією Молдови, що він російського виробництва", – заявив Озеров після візиту до МЗС Молдови.

Напередодні Міністерство оборони Молдови підтвердило, що у ніч проти 19 листопада, під час російської атаки на Україну, у повітряний простір країни залетів безпілотник.

Перед цим у Румунії заявили, що піднімали винищувачі під час нічної атаки РФ проти України і що один з безпілотників порушив повітряний простір Румунії та Молдови.