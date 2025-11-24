ЗМІ: Макрон готує заяву про запровадження добровільної військової служби у Франції

Французький президент Емманюель Макрон найближчими днями може оголосити про введення добровільної військової служби у Франції – проєкт, який обговорюється вже кілька місяців.

Про це стало відомо виданню Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Джерела розповідають, що з відповідним оголошенням Макрон може виступити у четвер, 27 листопада, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

В кулуарах саміту G20 в суботу Макрон зазначив, що цей проєкт перебуває на стадії розгляду вже кілька місяців, в контексті глобальної безпеки, "що характеризується невизначеністю" і "зростанням напруженості".

"У світі, в якому ми живемо, сповненому невизначеності та зростаючої напруженості, якщо ми дійсно хочемо бути в безпеці, ми повинні відлякувати інших від вторгнення…Франція повинна залишатися сильною державою з сильною армією, але також і з здатністю до спільних дій", – сказав він.

Франція призупинила призов у 1997 році за президентства Жака Ширака.

"Багато наших сусідів у Європі знову запроваджують національну службу", – заявив у суботу на каналі France 5 начальник штабу генерал Фаб'єн Мандон, додавши, що це один із "факторів, які слід враховувати в нашій країні".

Макрон представив ідею добровільної служби 13 липня перед групою високопоставлених військових.

З огляду на те, що Європа "перебуває в небезпеці" через "тривалу загрозу" з боку Росії, "потрібна нація, здатна вистояти, бути мобілізованою", вважав він.

Окрім "зусиль щодо наших резервів", необхідно також "дати молоді нові можливості для служби в наших збройних силах на інших умовах", підкреслив він, пообіцявши "відповідні рішення восени".

За даними кількох джерел, близьких до цього питання, різні сценарії передбачають залучати до служби від 10 000 до 50 000 осіб на рік. За інформацією кількох французьких ЗМІ, ця добровільна служба триватиме 10 місяців, за неї платитимуть кілька сотень євро на місяць.

Повідомляли, що німецький Бундестаг наразі обговорює новий закон про військову службу. Голосування в першому читанні за закон про нові правила призову на військову службу мало відбутися ще 9 жовтня, але його відклали через суперечки.

13 листопада стало відомо, що партнери по коаліції ХДС/ХСС і СДПН дійшли компромісу щодо військової служби в Німеччині.