Макрон описал, как видит потенциальный сдерживающий контингент в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз подтвердил, что видит возможность присутствия в Украине сдерживающего контингента партнеров после потенциального прекращения боевых действий.

Как сообщает Le Figaro, об этом он сказал в интервью RTL на полях встреч Группы двадцати в Йоханнесбурге в ЮАР – где, несмотря на локацию и повод встречи, европейские лидеры вынуждены были посвятить много времени обсуждению "мирного плана" команды Трампа.

Макрон отметил, что после урегулирования всех вопросов для устойчивого прекращения огня он видит возможность размещения в Украине сдерживающего контингента партнеров, в частности военных Британии, Франции и Турции.

Президент Франции отметил, что об их размещении можно будет говорить "после дня, когда будет подписан мир, то есть уже не в военном контексте".

Миссией их пребывания он назвал обучение украинских военных и усиление возможностей украинской армии на перспективу.

Одновременно Макрон отверг предположения, на фоне обсуждений о возобновлении добровольного призыва, что в состав контингента могут включить молодых французских призывников.

Напомним, в начале осени Эмманюэль Макрон говорил, что 26 стран готовы или отправить своих военных для сдерживающего контингента в Украину, или предоставить определенные средства.

