Молдова викликає посла РФ через вторгнення дронів у свій повітряний простір

Російського посла викликали до Міністерства закордонних справ Молдови у зв’язку з порушенням дронами РФ молдовського повітряного простору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Молдови.

Як зазначено, МЗС Молдови рішуче засуджує факти порушення повітряного простору країни російськими дронами, один з яких впав на дах будинку.

"У зв'язку з цими подіями, узгоджений посол Російської Федерації буде викликаний завтра о 14:00 до Міністерства закордонних справ для надання пояснень щодо цих неприпустимих дій", – йдеться у заяві.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ході російської масованої комбінованої атаки 25 листопада один безпілотник РФ міг залетіти на територію Румунії.

Вранці Румунія та Молдова підтвердили факти порушення свого повітряного простору.

Згодом у Міністерстві оборони Молдови повідомили, що зафіксували шість ворожих дронів у своєму повітряному просторі, один з них впав на будинок.